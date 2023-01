EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPFRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DA REGIAO DO ARAGUAIA – COOPFRA vem através deste, convocar seus cooperados e cooperadas para participar da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 12 de Janeiro de 2023, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Redenção, situado na Rua Benedito Candido Gomes, nº 376; Bairro Serrinha, CEP: 68.553-008, Cidade de Redenção, Estado do Pará. Tendo como primeira chamada para verificação de quórum às 9 horas, com 66,7% mais um dos cooperados; a segunda chamada as 10 horas, com 50% mais um dos cooperados; e as 11 horas, a terceira e ultima chamada com 20% cooperados, nesta mesma data e local com os que estiverem presentes.

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Prestação de Contas do exercício 2021/2022. Avaliação das atividades do exercício 2021/2022. Plano de Trabalho para o exercício 2022 Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal Informes Gerais e o que ocorrer.

Grato pela atenção. Redenção – Pará, 02 de Janeiro de 2023.

André de Souza Bezerra

Presidente- COOPFRA