Polícia Federal checa antecedentes de prestadores de serviço na COP30

A Polícia Federal realizou o trabalho de checagem de antecedentes dos profissionais e empresas que prestam serviços na COP30. A ação faz parte do plano de segurança integrado que envolve também as demais forças de segurança pública. O objetivo é garantir que todos os profissionais que atuem no evento estejam devidamente regularizados e não apresentem pendências judiciais.

A PF pesquisou 25.694 nomes, entre prestadores de serviço, fornecedores e outros profissionais envolvidos nas preparações do evento. Desse total, 725 apresentaram algum tipo de registro negativo, e cinco pessoas (candidatas a trabalharem na COP 30) foram identificadas com mandados de prisão em aberto, não tendo sido essas selecionadas para atuar no evento.

As verificações cruzam informações em bases de dados criminais e administrativas. Após a checagem, os resultados são encaminhados à coordenação do evento, responsável por adotar as medidas cabíveis.

A COP30 reúne milhares de participantes de todo o mundo, incluindo chefes de Estado, diplomatas, cientistas, ambientalistas e representantes. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Foto: Divulgação)