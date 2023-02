XINGUARA-PA: Polícia prende acusado de tentativa de homicídio

Policiais Militares de Xinguara prenderam na madrugada desta quinta-feira (16) Joelson Lira Ribeiro, “vulgo Loucura” por tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia, Joelson Lira é acusado de tentar matar na companhia de um comparsa, Adriano Lira Filho, na noite de quarta-feira (15), no setor Frei Henri, em Xinguara, no sul do Pará.

Depois de ser atingido por dois disparos, Adriano, mesmo baleado, correu por uma área de mata, até chegar em uma Igreja Evangélica no Bairro Novo Horizonte, e pedir socorro. Uma equipe do SAMU foi chamada, e levou Adriano até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara, onde foi atendido e está fora de perigo.

Após tentar matar o desafeto, o acusado fugiu em uma motocicleta. Os policiais o encontraram nas proximidades do Estádio J. Santos. Ele ainda tentou fugir, mas acabou sendo preso.

“Loucura” foi preso em flagrante e levado para até a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. Ele vai responder por tentativa de homicídio qualificado. A Polícia Civil vai investigar o caso

