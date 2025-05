Polícia Federal atua em operação contra garimpo ilegal na terra indígena Kayapó

Policiais federais lotados no Pará e em outras regiões do Brasil participam, desde o segundo dia de maio, da operação de desintrusão da Terra Indígena Kayapó, localizada na região centro-sul do estado, com base no município de Redenção, no sul do Pará. A ação tem como objetivo combater o garimpo ilegal e remover ocupações não autorizadas no território tradicionalmente habitado pelo povo Mebêngôkre.

A operação, que cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 709, é coordenada pela Casa Civil da Presidência da República e reúne diversos órgãos do Governo Federal, entre eles o Ibama, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a Força Nacional e o Exército Brasileiro.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Federal, nos primeiros dias de operação foram destruídos diversos acampamentos de garimpo ilegal, bem como maquinários e combustíveis utilizados na atividade criminosa. Também houve apreensão de munições, mercúrio, ouro e celulares.

As áreas próximas aos rios Fresco e Branco, que atravessam a Terra Indígena, apresentam sinais visíveis de degradação ambiental, com águas barrentas e contaminadas por mercúrio substância altamente tóxica e comumente empregada na separação do ouro de outros materiais.

A operação segue com duas frentes de atuação: a desocupação do território com a retirada de invasores e o combate direto ao garimpo ilegal, além da identificação dos responsáveis pelas atividades criminosas, com a devida responsabilização legal. Apesar da polícia comunicar a ação em andamento, não foram fornecidas mais informações ou detalhes sobre o ocorrido. (A Notícia Portal com informação da Ascom Polícia Federal)