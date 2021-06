Xinguara: Praias e acampamentos são liberados para veranistas

Conforme o Decreto nº 461/2021, publicado na segunda-feira, 21. O documento enfatiza a mudança, ocorrida no dia 17 de junho, de bandeiramento da covid-19 nas regiões de Carajás e Araguaia, passando da coloração laranja (risco médio) para amarela (risco intermediário).

O Decreto, que dispõe sobre o veraneio na Praia do Pontão, localizada a 115 km da sede do Município, enfatiza, além da mudança de bandeiramento, as demandas do comércio de Xinguara e da Vila São José no período turístico do veraneio. O texto prevê permissão para instalação de acampamentos às margens do Rio Araguaia por toda a extensão do território do município, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial e o distanciamento social.