A Cidade Jardim Santana do Araguaia Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, inscrita no CNPJ n° 45.807.994/0001-90, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA de Santana do Araguaia, a Licença de Instalação para a atividade de instalação do loteamento denominado Residencial Cidade Jardim, em Santana do Araguaia/PA.