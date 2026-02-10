Polícia Civil prende no Rio suspeito de ser mandante de cerca de 20 homicídios no Tocantins

A Polícia Civil prendeu, no Rio de Janeiro, um homem apontado pelas investigações como mandante de aproximadamente 20 assassinatos cometidos no Tocantins. A prisão ocorreu durante uma operação realizada no Morro do Vidigal, na Zona Sul da capital fluminense.

De acordo com a Polícia Civil do Tocantins, o suspeito estava foragido e era considerado um dos principais alvos das forças de segurança do estado. A captura foi possível após trabalho de inteligência e monitoramento, com apoio de unidades especializadas da polícia do Rio de Janeiro.

Durante a ação, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. O investigado foi localizado em uma área dominada por facção criminosa e não resistiu à prisão após o cerco policial.

Segundo as autoridades, o homem exercia papel de liderança no crime organizado e teria ordenado execuções relacionadas a disputas territoriais, tráfico de drogas e acertos de contas no Tocantins, especialmente na região sul do estado.

Após a prisão, ele foi encaminhado para uma unidade policial no Rio de Janeiro e deve ser transferido para o Tocantins, onde responderá pelos crimes atribuídos a ele. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer todos os homicídios relacionados ao caso. ( A Notícia Portal com informações de Patrício Reis do Jornal do Tocantins/ Foto: Reprodução)