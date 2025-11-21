Polícia Civil do Pará prende mais um envolvido em latrocínio que vitimou vice-presidente da Fiepa

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), cumpriu, na terça-feira (18), um mandado de prisão preventiva contra mais um suspeito do latrocínio que vitimou o empresário Antônio Eugênio Pacelli Martin de Mello, vice-presidente da Fiepa, ocorrido em 3 de outubro deste ano, no interior de sua fábrica de velas, em Ananindeua.

As investigações permitiram identificar a dinâmica do crime e os autores da ação, conforme explica o delegado Arthur Braga, titular da DRFR. “Entre eles está o suspeito que, nas imagens analisadas, aparece trajando camisa branca durante o delito, posteriormente reconhecido como o responsável por efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos”, afirmou.

Diante da gravidade dos fatos e da representação da Autoridade Policial, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva do investigado. Durante diligências investigativas, equipes da DRFR deslocaram-se até o município de Guaraí, no Estado do Tocantins, onde, com o apoio da Polícia Civil local, foi cumprido o mandado de prisão.

Ainda na terça-feira, a equipe realizou o recambiamento do custodiado para o Pará, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança. O suspeito foi apresentado na sede da DRFR na quarta-feira (19), quando prestou depoimento sobre sua participação no crime.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o investigado foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde permanece à disposição do Poder Judiciário. (A Notícia Portal com informações da PCPA/ Foto: Divulgação)