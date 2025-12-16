Polícia Civil do Pará devolve mais de 500 celulares recuperados aos donos

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis (DERDM), vai entregar mais de 500 celulares recuperados aos seus proprietários nesta quinta-feira (18), como parte da operação “Reconecta”.

A ação conta com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e das superintendências regionais da Região Metropolitana e do interior do estado. Os donos dos aparelhos foram intimados a comparecer à sede da Delegacia Geral para receberem seus bens.

Segundo a Polícia Civil, a operação tem como objetivo restituir aparelhos furtados ou roubados, garantindo que os dispositivos voltem às mãos de quem de direito e contribuindo para a redução de crimes relacionados a celulares.

Serviço para retirada dos celulares

Data: 18/12/2025

18/12/2025 Hora: a partir das 08h30

a partir das 08h30 Local: Auditório “Delegada Ione Coelho”, Bloco C da Delegacia Geral da PCPA

Auditório “Delegada Ione Coelho”, Bloco C da Delegacia Geral da PCPA Endereço: Avenida Governador José Malcher, 209, Bairro Nazaré

Avenida Governador José Malcher, 209, Bairro Nazaré Documentos necessários: documento de identificação com foto e intimação recebida anteriormente

É importante que as vítimas de roubo ou furto de dispositivos móveis atualizem seus dados na delegacia onde o caso foi registrado para viabilizar a restituição do telefone. ( A Notícia Portal com informações da Repórter Trayce Melo DOL/ Fotos: Divulgação)