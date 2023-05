EDENÇÃO: Polícia prende foragido do Tocantins por estupro de vulnerável

Um homem com mandado de prisão preventiva expedido pela justiça do estado do Tocantins, por estupro de vulnerável na cidade de Araguaína, foi preso nesta terça-feira (30), por homens do Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar de Redenção, no sul do Pará.

Segundo informações da Polícia, Nelcy Veloso Borges, morava já a 13 anos, em Redenção, e nesta terça-feira ele foi localizado em sua residência no Setor Solar Marista, depois de trocas de informações entre as Policias de Redenção e do Tocantins.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde aguarda ser recambiado para Araguaína, para acerta contas com a justiça. (A Notícia Portal / Luiz Pereira)