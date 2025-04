Homem é preso por tráfico de drogas em São Félix do Xingu; polícia apreende arma e mais de 5 kg de maconha

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de Paulo Cleiton da Silva Nascimento, no distrito da Taboca, em São Félix do Xingu, sudeste do Pará. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, após ser localizado com 5,6 kg de maconha, uma espingarda calibre 22 com três munições, além de um pé da planta cannabis cultivado no local.

A prisão ocorreu nesta quinta-feira (3), após dias de monitoramento conduzido por agentes da Delegacia da Taboca, sob o comando do delegado Francisco Jesus Silva. A investigação indicava que o suspeito estaria atuando no tráfico de drogas na região, inclusive transportando entorpecentes entre imóveis.

Com base nas informações recebidas, os policiais contaram com o apoio de equipes do 36º Batalhão da Polícia Militar (BPM) para realizar o rastreamento do suspeito, que foi flagrado saindo de motocicleta com destino a outro imóvel, onde estaria residindo há cerca de dois meses.

A abordagem foi feita de forma estratégica. No local, os agentes encontraram porções da droga já embaladas para venda, materiais utilizados na preparação e comercialização, além de uma arma de fogo e munições, o que agrava a situação do investigado. No momento da ação, R$ 460 em espécie também foram apreendidos.

Paulo Cleiton recebeu voz de prisão no local e foi conduzido, junto com todo o material apreendido, à sede da Delegacia da Taboca. Ele segue à disposição da Justiça, e o caso continua sendo investigado, com possibilidade de desdobramentos para identificar outros envolvidos na distribuição da droga na região.

(Roney Braga / A Notícia Portal – Foto: Polícia Civil)