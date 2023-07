Polícia Civil de Redenção cumpre um mandado de busca e apreensão em Palmas-TO

Às 06h00min da manhã de hoje, quinta-feira (06), foi deflagrada a Operação Honor Vulneratus, na cidade de Palmas-TO. A operação foi comandada pelo Delegado Flávio Ramos juntamente com a equipe da Superintendência de Redenção, com apoio irrestrito do Superintendente, Delegado Luiz Antônio Ferreira, e da equipe da DEIC de Palmas-TO, na pessoa do Delegado Evaldo Gomes.

Na ocasião foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nos autos do processo de n. 0802263-51.2023.8.14.0017, em desfavor de Sandro Ricardo Medeiros Oliveira, no qual o investigado responde pelos crimes de calúnia e difamação contra agentes públicos do Estado do Pará.

Foram apreendidos aparelhos celulares e computadores, os quais serão submetidos à perícia pela Polícia Civil no bojo das investigações que seguem em andamento. (A Notícia Portal com informações da 13a. RISP – Superintendência Regional do Araguaia Paraense)