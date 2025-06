PM recupera motocicleta com registro de roubo em Tucumã

Durante a tarde da última sexta-feira (27), a Polícia Militar do Pará, por meio da guarnição do 36º BPM em Tucumã, recuperou uma motocicleta com registro de furto/roubo na Rua Cedroarana, em frente ao Hospital Santo Agostinho. A ação ocorreu durante a Operação Saturação, sob o comando do Cel PM Formigosa, do CPR XIII.

Por volta das 16h10, a guarnição da VTR 3609 foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) com a informação de que uma motocicleta em situação irregular estaria estacionada no local citado. Ao chegarem, os policiais localizaram o veículo, uma Honda FAN vermelha, placa OVO 6G16, com registro de roubo.

O condutor, identificado como Cleverson Coelho de Araújo, se apresentou aos policiais e alegou ter comprado a moto em uma loja na cidade de Goiânia (GO), inclusive apresentando documentos da suposta compra. No entanto, devido a inconsistências nas informações fornecidas, a equipe policial conduziu o veículo e o condutor à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã para os procedimentos cabíveis.

A ocorrência foi atendida pela guarnição composta pelo 3° SGT PM Gerson, 3° SGT PM Lima e CB PM Jaydson. (A Notícia Portal/ Emilly Dulcio)