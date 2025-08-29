PF investiga origem de droga e possíveis envolvidos em tráfico após queda de avião

Um avião monomotor foi encontrado com 424 kg de cocaína, na madrugada desta sexta-feira (29/8), no município de Santana do Araguaia. Ele foi caiu em uma fazenda, após tentativa de pouso forçado. De acordo com testemunhas, os dois tripulantes, armados, fugiram após a queda.

A droga foi encontrada pela Polícia Militar e levada à delegacia da Polícia Federal em Redenção. Lá, o teste preliminar indicou se tratar de pasta base de cocaína, que em breve será incinerada. A aeronave tem matrícula que indica origem Boliviana. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Foto: Divulgação)