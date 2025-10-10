PF deflagra operação contra garimpo ilegal e comércio clandestino de ouro

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (10/10), a Operação Aurífero, com o objetivo de combater a extração ilegal de recursos minerais e o comércio clandestino de ouro no Pará. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Curionópolis e Parauapebas.

Durante as diligências, foram apreendidas duas armas de fogo, diversas munições, cerca de R$ 25 mil em espécie e aparelhos celulares pertencentes aos investigados. O material foi encaminhado para perícia técnico-científica da Polícia Federal, a fim de aprofundar as apurações sobre a origem e a destinação dos valores e bens apreendidos.

As investigações apontam fortes indícios da existência de uma estrutura criminosa voltada à exploração mineral ilegal e à comercialização de ouro sem origem comprovada, com uso de maquinário pesado e graves danos ambientais em áreas próximas ao Rio Novo, no município de Curionópolis/PA.

A operação é um desdobramento de ações anteriores da Polícia Federal na região, realizadas em conjunto com órgãos ambientais federais, e tem como foco desarticular a logística e o financiamento de garimpos ilegais. A extração e o comércio irregulares de ouro provocam impactos severos ao meio ambiente, como o assoreamento de cursos d’água e a contaminação de solos e rios por substâncias tóxicas, além de gerar prejuízos ao patrimônio da União. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal do Pará/ Fotos: Divulgação)