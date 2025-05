PF cumpre mandado de busca e apreensão contra suspeito de participar de ataques contra indígenas

Nesta segunda-feira (26/5), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no distrito de Taboca, município de São Félix do Xingu

Desde o fim do ano passado tem ocorrido uma série de ataques contra o povo Parakanã, na porção sul da terra indígena, região onde tem sido criadas novas aldeias. A suspeita é de que os ataques buscam intimidar a reocupação do território pelos Parakanãs.

As investigações prosseguem no sentido de identificar todos os envolvidos nos ataques. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Redenção)