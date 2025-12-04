Polícia Federal avança no combate ao garimpo ilegal e crimes ambientais no sudeste do Pará

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (04/12), uma nova fase da Operação Serra Dourada, reforçando o enfrentamento à extração ilegal de ouro, aos crimes ambientais e à lavagem de dinheiro no município de Rio Maria, localizado no sudeste do Pará.

A iniciativa integra um conjunto de ações que buscam ampliar a proteção da região e assegurar a responsabilização dos envolvidos.

As investigações tiveram início após a identificação de indícios sobre a existência de um garimpo clandestino em área rural do município. No local, agentes constataram o uso de mercúrio e a ausência de cuidados básicos para evitar danos a uma cachoeira que deságua no Rio Maria, ponto sensível do ecossistema local. Em abril de 2024, a primeira fase da operação resultou na interrupção das atividades irregulares e na apreensão de equipamentos empregados no garimpo.

Nesta etapa mais recente, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a investigados, expedidos pela Terceira Vara Criminal de Belém/PA. Eles são suspeitos de integrar um esquema que, entre 2023 e 2024, teria realizado a extração clandestina de ouro em área pertencente à União, comercializado o minério e movimentado valores com o objetivo de ocultar sua origem ilícita.

Os fatos apurados podem configurar crimes de usurpação de bens da União, crimes ambientais, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Estimativas preliminares apontam danos socioambientais superiores a R$ 8,9 milhões, além do risco à saúde decorrente do uso inadequado de mercúrio no processo de separação do minério.

A Polícia Federal ressalta que continuará atuando de forma rigorosa e integrada na proteção do meio ambiente e no enfrentamento à exploração ilegal de recursos naturais na região, com a devida realização de análises periciais sobre o material apreendido. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Reprodução)