Funcionária de bar é agredida por cliente após cobrar conta em Água Azul do Norte

Uma funcionária do Bar Ideal, localizado na rua Tiradentes, no centro de Água Azul do Norte, foi agredida por um cliente na noite do último domingo (15). O caso ocorreu por volta das 23h45, durante a Operação Saturação Noturna da Polícia Militar.

De acordo com informações repassadas pelo 17° Batalhão da PM (Batalhão Carajás), a vítima, identificada como Ana Paula Araújo da Silva, relatou que foi agredida por João Isael de Sousa Araujo após cobrar o valor consumido por ele no estabelecimento.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, João Isael teria arremessado um cadeado contra a funcionária, atingindo seu braço e rosto. O gerente do bar, José Maria Soares da Silva, acionou a equipe policial, que rapidamente chegou ao local e encontrou o acusado ainda no bar.

João Isael foi detido pela guarnição composta pelo 3° Sargento Sales, Cabo B. Silva e Soldado Alves, e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Água Azul do Norte, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. O caso foi registrado sob a missão nº 2025129845 e segue sob investigação. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)