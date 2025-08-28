Peão de Redenção se destaca em rodeios pelo Brasil e participa de etapa em Barretos

O peão Carlos Santos Trindade, natural de Redenção, no sul do Pará, tem levado o nome da região Araguaia Paraense para os principais rodeios do Brasil. Montando em touros, ele participa de torneios e campeonatos em diferentes estados, ganhando espaço e reconhecimento no cenário nacional.

O evento teve inicio no dia 21 e prossegue até 31 deste mês de agosto no Parque do Peão, em Barretos (SP) encerrando mais uma edição do maior evento da América Latina.

A mais recente apresentação de Carlos Trindade ocorreu na tradicional Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, pela Liga Nacional de Rodeios (LNR) considerada a maior vitrine do rodeio no país. O evento reúne os melhores competidores brasileiros e estrangeiros, e a presença do peão paraense reforça o talento da região nas arenas. Na disputa ele garantiu em cima do touro por oito segundos obtendo nota de 85,50.

Com a dedicação aos treinamentos e a experiência acumulada nas arenas, Carlos Trindade segue em busca de novos títulos e pretende continuar representando o Pará em grandes rodeios pelo Brasil. (Roney Braga A Notícia Portal)