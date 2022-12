PARÁ: Homem é preso em flagrante por crime de violência contra mulher em Salinópolis

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia do município de Salinópolis, no nordeste do estado, prendeu em flagrante um homem pelo crime de violência doméstica.

A prisão ocorreu no último sábado (10) sendo divulgada nesta segunda-feira (12).

Segundo a PC, a vítima procurou uma unidade policial relatando que teria sido agredida, em local público, pelo marido.

Após a denúncia, os agentes iniciaram diligências para localizar o suspeito. O homem foi encontrado em um endereço indicado pela vítima e autuado em flagrante.

Após receber a voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis e ficará à disposição da justiça. Fonte Por g1 Pará