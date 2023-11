Após onda de calor, 34 municípios do sul, sudeste e sudoeste do Pará estão sob alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo — o terceiro nível mais grave — de tempestades para 34 municípios das regiões sul, sudeste e sudoeste do Pará. Todas as 15 cidades da Região de Integração do Araguaia estão incluídas. Trata-se de um fenômeno pós onda de calor, que tem sido registrado em todo o eixo centro-sul do Brasil. Especialistas apontam que esse é um reflexo das mudanças climáticas afetando o país como nunca.

“Perigo Potencial. Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Estão previstas chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”, diz o alerta do Inmet.

Na escala do Inmet, uma chuva forte é aquela que tem de 20 a 50 milímetros por hora, como as estão previstas no alerta amarelo emitido nesta sexta-feira (17). Acima de 50 milímetros por hora, a chuva pode ser chamada de “violenta”. Como há riscos de relâmpagos, é recomendável não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada na hora da tempestade. Os ventos fortes também podem causar perigo no trânsito, sobretudo para motociclistas.

Confira a lista completa de cidades sob alerta de tempestade do Inmet, válido até as 10h deste sábado (18):

Água Azul do Norte; Altamira; Anapu; Bannach; Bom Jesus do Tocantins; Brejo Grande do Araguaia; Canaã dos Carajás; Conceição do Araguaia; Cumaru do Norte; Curionópolis; Eldorado do Carajás; Floresta do Araguaia; Itaituba; Jacareacanga; Marabá; Nova Ipixuna; Novo Repartimento; Ourilândia do Norte; Palestina do Pará; Parauapebas; Pau D’Arco; Piçarra; Redenção; Rio Maria; Santa Maria das Barreiras; Santana do Araguaia; São Domingos do Araguaia; São Félix do Xingu; São Geraldo do Araguaia; São João do Araguaia; Sapucaia; Senador José Porfírio; Tucumã; Xinguara. (A Notícia Portal/Fato Regional).