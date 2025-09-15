PC e PM realizam operações “Tolerância Zero” e “Saturação Noturna” no sul do Pará

Ações conjuntas da Polícia Civil e Militar fecharam bares e reforçaram o patrulhamento em Tucumã e Ourilândia do Norte para prevenir crimes e aumentar a segurança da população.

A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, intensificou ações de segurança em Tucumã e Ourilândia do Norte, no sul do Pará, entre o último sábado (13) e domingo (14).

As operações “Tolerância Zero” e “Saturação Noturna” foram deflagradas com o objetivo de coibir a criminalidade, evitar crimes violentos e aumentar a sensação de segurança da população.

As operações foram coordenadas pela Superintendência de Polícia Civil do Alto Xingu, tendo à frente o delegado Rafhael Machado; o Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), com o coronel Marcus Formigosa; e 36º Batalhão da PM, tendo à frente o major Júlio.

“Tolerância Zero”Realizada na noite de sábado (13), a operação mobilizou oito viaturas da PM e uma da Polícia Civil. A ação resultou no fechamento de 15 bares em Tucumã e 12 em Ourilândia, em decorrência de superlotação e consumo excessivo de bebidas alcoólicas durante a cavalgada local.

A medida foi determinada após quatro homicídios e uma intervenção policial com morte, ocorridos recentemente, para prevenir novos crimes em bares, boates e casas de shows.

Além das fiscalizações, foram intensificadas abordagens e patrulhamentos preventivos nas áreas centrais das duas cidades.

“Saturação Noturna” Entre 00h e 2h da madrugada de domingo (14), equipes da Companhia Independente de Missões Especiais (Cime) de Redenção realizaram rondas e abordagens em bairros periféricos como Novo Horizonte, Paulista, Aeroporto e Liberdade de Morar.

O objetivo foi inibir possíveis ações criminosas e reforçar a presença policial nos setores mais sensíveis da cidade.

Ainda na noite de domingo, das 22h às 00h, a ação foi concentrada em áreas periféricas de Tucumã, como Lago da Rosa e Vale da Rosa. Com apoio da 2ª Cime de Redenção, a PM realizou patrulhamento ostensivo e abordagens, buscando prevenir delitos e garantir tranquilidade aos moradores. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional)