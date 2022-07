Redenção: Profissionais da saúde recebem orientações da SESPA sobre doença de Chagas

Profissionais da Saúde do município de Redenção participaram, de 28 a 29 de junho, de um treinamento específico sobre a doença de Chagas. No primeiro dia a equipe técnica da Secretaria de Saúde, enfermeiros e médicos da atenção primária estiveram reunidos no auditório do CRAS, já no segundo dia foram os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que receberam as orientações na igreja Casa da Bênção.

Segundo o coordenador estadual da doença de Chagas e palestrante do evento, Eder Monteiro, o objetivo de se trabalhar esse tema no município de Redenção é fazer com que esses profissionais possam prevenir e identificar possíveis casos desta patologia na região. Na ocasião, o Secretário de Saúde João Lúcio agradeceu a presença do palestrante da SESPA e do apoio da igreja Casa da Bênção e do CRAS de Redenção, reforçando ainda a importância desse evento para a capacitação dos profissionais de Redenção.

Durante os dias das reuniões, foram apresentados desde a forma de contaminação, sinais e sintomas, vetor e agente etiológico até os métodos de tratamento e as principais complicações da doença de Chagas. Também foi ministrado, no auditório do SAE/CTA, um treinamento para a detecção da doença bem como sua classificação para os profissionais do Laboratório Municipal.

A doença de Chagas é uma doença causada por um parasito denominado Trypanosoma cruzi e transmitida apenas a mamíferos e ao homem através de insetos infectados, conhecidos popularmente como barbeiros (Triatomíneos). A doença apresenta uma fase aguda, que pode manifestar ou não sintomas, e uma fase crônica, a qual pode se manifestar de quatro formas: indeterminada, cardíaca, digestiva e cardiodigestiva. (SESPA).