Pau D’arco: Apreensão de drogas em caminhão estacionado em posto de combustível

Após denúncia anônima nesta sexta-feira, 05, na cidade de Pau D’arco/PA, a Polícia Federal fez apreensão de drogas em caminhão que estava estacionado em um posto de combustível na entrada da cidade.

O caminhão havia chegado por volta de 03h no posto e abasteceu 300L de óleo diesel. O motorista informou que estava aguardando um “pix” para poder efetuar o pagamento do combustível, no entanto, o dia amanheceu e o mesmo não conseguiu pagar o que devia. Por esse motivo os funcionários do posto retiraram o combustível do tanque do caminhão.

Ainda pela manhã a Polícia Federal chegou ao local e realizou uma abordagem, em que foi constatado a presença de entorpecentes no interior do caminhão. A carreta também foi apreendida e levada para o pátio da PF em Redenção/PA.

Confira os cliques da ação da PF: