Acidente grave na BR-155 deixa três mortos, entre eles uma criança, em Rio Maria

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta -feira (13) resultou na morte de três pessoas, incluindo uma criança de dois anos, na BR-155, nas proximidades da barreira da PRF, no sentido Rio Maria, no sul do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará, o acidente ocorreu por volta das 17h30 e envolveu uma colisão frontal entre um Renault Duster branco, placa RSF-5F80, e um Volkswagen Gol, placa NSZ-8012. Os veículos seguiam em sentidos opostos no momento da batida, o que provocou a interdição total da via.

No Renault Duster, o condutor foi identificado como Gilson Oliveira do Nascimento. No veículo também estavam sua esposa, Haryadma Araújo da Silva, que morreu ainda no local do acidente, além de dois menores — Luiz Gustavo Araújo Oliveira e Geovana de Sousa Nascimento — que foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e permanecem em observação médica.

Já no Volkswagen Gol estavam o motorista Wellington Lopes Soares, morador do município de Rio Maria, uma criança identificada como Liz de Assis, de apenas dois anos, que morreu a caminho do hospital, e Maria de Lourdes, que também não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Equipes do SAMU prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas às unidades de saúde da região. Em razão da ocorrência de óbitos e por se tratar de área pertencente ao município de Rio Maria, a Polícia Civil de Rio Maria foi acionada para a realização dos procedimentos legais. O delegado Júnior e o investigador Thiago estiveram no local para acompanhar os trabalhos periciais.

O condutor do Renault Duster, Gilson Oliveira do Nascimento, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde foram adotadas as providências cabíveis. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)