Ministro Celso Sabino apresenta ações de turismo no Senado nesta terça-feira

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), do Pará, participa no Senado Federal de uma audiência nesta terça-feira (22). Ele vai apresentar as ações da pasta para os próximos dois anos. O compromisso é interativo na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), com início às 9h30.

A reunião da CDR será transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-cidadania, na internet, em senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 22 11.

Na cerimônia de posse, Sabino disse que assumiria o cargo com a missão de fazer do turismo uma ferramenta de desenvolvimento sustentável, que ajude a alavancar a economia e a melhorar a qualidade de vida do povo.

A meta de Sabino é atingir a casa dos dois dígitos na contribuição do setor para o Produto Interno Bruto (PIB), hoje em 7,8%, e atrair mais turistas estrangeiros ao país.

A audiência com o ministro Celso Sabino atende à disposição regimental, que prevê o seu comparecimento à CDR para expor assunto de relevância do seu ministério, como dispõe o artigo 397 do Regimento Interno do Senado.

(A Notícia Portal/ Fato Regional, com informações da Agência Senado)