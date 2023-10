ragédia na TO-336: Jovem de Água Azul do Norte-PA não sobrevive a acidente

Na madrugada desta quinta-feira (19), a cidade de Água Azul do Norte, no Pará, foi devastada pela perda de Leandro Gonçalves Braga, filho de um casal de produtores rurais.

Leandro, que estava internado em estado grave desde o fatídico acidente ocorrido no último dia 7 de outubro na TO-336, próximo a Pequizeirono, não resistiu aos ferimentos e faleceu em um hospital de Araguaina-TO.

No mesmo acidente, uma criança e o jovem Hernandes Rocha, de 20 anos, perderam suas vidas quando a caminhonete em que estavam se chocou violentamente com outra.

O acidente, que aconteceu em circunstâncias ainda sob investigação, deixou a comunidade local consternada. A tragédia ressalta a importância da segurança no trânsito e do respeito às normas de tráfego, em um momento em que acidentes nas estradas ainda ceifam vidas de maneira tão abrupta. (a Notícia Portal com informações do Blog do Luiz Pereira)