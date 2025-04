Parcerias impulsiona pecuária sustentável na Amazônia com parcerias com os frigoríficos JBS, Mafrig e Rio Maria

O Grupo Carrefour Brasil acaba de anunciar sua adesão ao Programa Pecuária Sustentável do Pará, focado na promoção de carne bovina sustentável dentro da cadeia de fornecimento na Amazônia. A parceria com a JBS e os frigoríficos Rio Maria e Marfrig Frigoríficos, que deve iniciar até o 2º semestre de 2025, trará a rastreabilidade individual do rebanho bovino no Pará como diferencial para o fornecimento da carne aos consumidores paraenses e internacionais.

O anúncio foi feito com a presença do governador Helder Barbalho e contempla ainda a aquisição de brincos eletrônicos e chips, alimentando o Sistema de Rastreabilidade da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (SEDAP). O investimento também contempla suporte técnico para produtores e inclusão dos produtos paraenses no sistema global de rastreamento e emissão de certificados de sustentabilidade.

O Pará hoje lidera o ranking do Norte do Brasil na rastreabilidade do rebanho, garantindo qualidade e origem da carne bovina produzida. Com cerca de 25 milhões de bovinos, o Estado ocupa a segunda posição no ranking nacional e é peça-chave para o fornecimento de carne sustentável para mercados internacionais como União Europeia e China. “Estamos garantindo a redução do desmatamento sem comprometer a produtividade”, afirmou Barbalho.

A JBS atua no programa em parceria com a ONG The Nature Conservancy, focando na promoção da pecuária de baixo carbono. O frigorífico Rio Maria, referência no setor no Pará, também iniciou o investimento em tecnologias de rastreabilidade e manejo responsável.

Compromissos firmados pelo programa:

• Apoio ao Programa Pecuária Sustentável do Pará;

• Integração à estratégia do governo do Estado, alinhada ao Fundo Amazônia;

• Fomento às operações sustentáveis e compromisso com o Código Florestal.

Mercado consumidor A carne rastreada e certificada deverá chegar aos consumidores paraenses ainda em 2025, com rastreamento completo do animal — desde o nascimento até o abate. A rastreabilidade garante maior valor à carne e segurança alimentar ao consumidor. (A Notícia Portal com informações de Carol Menezes do Dol/ Foto: Agência Pará)