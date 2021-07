Piçarra e Bannach lideram ranking de municípios sem crimes violentos no Pará

O Centro de Inteligência da Polícia Militar (Cint) divulgou, neste domingo (25), o ranking dos municípios do Pará que estão há mais dias sem registro de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Para a Polícia Militar, os números evidenciam os avanços e investimentos feitos pelo governo do estado na área de Segurança Pública, que resultam em ações positivas que a corporação vem realizando no interior do Pará.

De acordo com os dados divulgados, o município de Soure, localizado na Ilha do Marajó, está desde o dia 7 de dezembro do ano passado sem registro de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte e ocupa a décima posição no ranking. Santa Cruz do Arari, também localizado no arquipélago marajoara, aparece em nono lugar, sem qualquer registro desse tipo de crime desde o dia 30 de novembro de 2020.

Em oitavo lugar está o município de Oeiras do Pará, que está sem registro de mortes violentas desde o dia 22 de novembro de 2020. A sétima posição é do município de Sapucaia, no sudeste do estado, que está sem registo de CVLI desde o dia 10 de outubro do ano passado.

No nordeste do estado, o município de São João da Ponta está desde o dia 6 de outubro de 2020 sem registro de mortes violentas e, por isso, ocupa o sexto lugar, seguido de Mojuí dos Campos, que está sem registro desde o dia 28 de setembro, ocupando a quinta posição.

Na região do Tapajós, o município de Rurópolis aparece em quarto lugar sem o registro de CVLI desde o dia 25 de agosto do ano passado. Em terceiro lugar está Santo Antônio do Tauá, no nordeste do estado, sem registrar homicídios e mortes violentas desde o dia 12 de agosto de 2020.

No sul do estado, Bannach está desde o dia 24 de julho de 2020 sem mortes violentas, ocupando a segunda posição. Porém, o registro mais expressivo é do município de Piçarra, no sudeste do Pará, que está desde o dia 29 de fevereiro do ano passado, o que representa mais de 500 dias sem esse tipo de crime na cidade.

Segundo o governo do estado, os resultados positivos são frutos das ações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). Elas permitiram aumentar o quantitativo da PM, com mais policiais nas ruas, assim como ampliou operações importantes para o interior do Pará, garantindo o suporte de novas viaturas, armamentos e equipamentos para a tropa, além de investir no aperfeiçoamento técnico do efetivo por meio de cursos, orientações e palestras.