Pará reduz taxa de roubo de veículos, aponta Fórum Brasileiro de Segurança Pública

O policiamento ostensivo nas ruas e o reforço na fiscalização viária, aliados ao uso de novas tecnologias, garantiram ao Pará a redução do crime de roubo de veículos em 2022, comprova a 17ª Edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Pará é o segundo estado da região Norte a obter o índice por taxa de 100 mil habitantes.

De acordo com o estudo, o Pará registrou, de janeiro a dezembro de 2022, cerca de 2.014 roubos de veículos, o que constata uma redução de 22% em comparação ao mesmo período de 2021, quando houve 2.585 delitos. A taxa por 100 mil habitantes do ano passado ficou em 81,2, a segunda menor do norte do País, ficando atrás apenas do Tocantins, com taxa de 50,3 por 100 mil/hab.

As ações estratégicas que o Sistema de Segurança Pública vem realizando, afirma o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, foram decisivas para as reduções. “O Pará tem apresentado números significativos de redução de furtos e roubos de veículos, a ponto de ter sido considerado, há pouco tempo, o Estado mais seguro para se ter veículo no Brasil. Justamente pelas estratégias montadas, pela integração das forças, pela vigilância das nossas rodovias nas divisas do Pará”, destaca o titular da Segup.

De acordo ainda com o Anuário, somando os crimes de roubo e furto de veículos, o Pará também apresentou queda nos registros. Em 2022 foram 5.397 ocorrências, uma variação para menos de 6,2%, em comparação a 2021, quando foram computados 5.754 casos. O Pará obteve a taxa de 217,7 por 100 mil habitantes em 2022, a terceira menor dos sete estados da região Norte.

Mais reduções – Neste primeiro semestre de 2023 ( janeiro a junho), o Pará manteve a redução dos roubos de veículos. No balanço apresentado pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup, no primeiro semestre deste ano foram registrados 762 casos desse tipo de crime no Estado, representando uma queda de 29,2% em relação ao mesmo período de 2022, em que foram computados 1.077 casos.

O secretário Ualame Machado reforça o uso de recursos tecnológicos pelo Estado, que aliados à efetividade das forças de segurança garantem o recuo nos registros.

“Principalmente pelas câmeras de reconhecimento de placa veicular, que identificam os veículos roubados. Uma estratégia de realmente não só evitar os furtos, mas também de conseguir recuperar rapidamente este bem subtraído, o que dá à população uma percepção de segurança, mas que demonstra para quem pretende roubar e furtar veículos no Pará que este crime está sendo coibido muito fortemente, o que leva a essa redução”, enfatiza o secreário.

Crimes contra o patrimônio – Os crimes de roubo e furtos de veículos, assim como outras formas que tenham subtração, apropriação indevida ou obtenção ilícita, entram na modalidade de crimes contra o patrimônio. Somente em roubos, no geral, o Pará fechou 2022 com queda de 20% em comparação a 2021, uma diferença em números absolutos de 13.578 roubos a menos.

Em 2023, a Siac, no seu último balanço do semestre, evidenciou que em roubos e furtos, o Pará segue reduzindo as ocorrências. De janeiro a junho. o Estado registrou 22.545 roubos (em geral), uma redução de 21% em relação a 2022, quando houve 28.515. Em comparação a 2019, primeiro ano da atual gestão, a queda chega a quase a metade (48,20%), ano em que foram computadas 43.525 ocorrências.

O furto, considerado crime contra o patrimônio, também apresentou redução. Nos primeiros seis meses de 2023 foram registrados 40.330 furtos, um declínio de 33% em comparação a 2019, quando houve 60.234 casos. (A Notícia Portal/ Agência Pará)