ÁGUA AZUL DO NORTE: Sistema de distribuição de água é totalmente refeito e agora com a devida qualidade

A obra se iniciou nesta segunda-feira (29), o trabalho será realizado em toda a sede do Município.

Há anos vinha se estendendo as inúmeras dificuldades vividas pelos moradores, devido o sistema de distribuição serem feitos por mangueiras pretas 3/4. Por serem inapropriadas para esse fim e já estarem bastante danificadas, consequentemente resultava na falta de água para a população, causando diversos transtornos, segundo relatos de moradores.

Agora, a gestão do Prefeito Vandin, com recursos próprios do município, está trocando a instalação por canos de 60 milímetros, trabalho bem feito que com certeza oferecerá mais segurança e qualidade ao sistema de água. (A Notícia Portal / da Redação).