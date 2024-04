Redenção: Açougueiro é assassinado a tiros na casa onde morava

Um açougueiro identificado como Valdemir dos Santos Silva, de 30 anos, foi morto a tiros na noite da última quinta-feira (4), no setor Marechal Rondon, em Redenção, no sul do Pará. Ainda não há mais informações sobre o que poderia ter motivado o crime.

Era por volta de 21h30 quando os dois homens chamaram por Valdemir e quando ele atendeu a porta foi baleado. Ao menos oito tiros foram disparados contra a vítima. Valdemir não teve tempo de reação e morreu na hora. Testemunhas relataram que após fazerem os disparos, os dois suspeitos correram e fugiram do local.

Equipes da Delegacia de Homicídios de Redenção trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações. (A Notícia Portal/O Liberal