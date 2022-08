PARÁ: Redenção, Marabá e Parauapebas lideram o ranking regional de colisões contra poste

Colisões de veículos contra postes já totalizam 140 este ano no sul e sudeste do Pará.

Levantamento da Equatorial Pará acende alerta para condutores. Redenção, Marabá e Parauapebas lideram o ranking regional do Sul e sudeste do Pará. Os acidentes envolvendo veículos e postes no Pará aumentaram entre janeiro e julho deste ano, conforme aponta um levantamento feito pela Equatorial Energia Pará. Redenção (23), Marabá (12) e Parauapebas (10) aparecem no ranking dos municípios com mais casos registrados apenas no primeiro semestre de 2022.

Diversos fatores acabam contribuindo para o aumento dessas ocorrências, como: excesso de velocidade, más condições das vias, estado de embriaguez do motorista, sonolência do condutor, falhas mecânicas, e até mesmo pela utilização de celular enquanto dirige, seja para responder mensagens ou atender ligações.

Em Marabá, o caso mais recente foi registrado no Bairro Liberdade, no dia 6 de julho, quando um motorista alcoolizado colidiu em um poste na Avenida Sororó, por volta das 1h30min. A estrutura só não caiu totalmente porque os cabos de média tensão se prenderam na varanda de uma casa, mas, cerca de 150 clientes ficaram sem energia.

De acordo com o Gerente de Manutenção e Obras da Equatorial Pará, Manoel Romeiro, os danos causados pela colisão no poste de rede elétrica podem ocasionar acidentes graves, envolvendo choques elétricos e incêndios.

“Na maioria das colisões, ocorre a destruição da estrutura do poste. Isso pode provocar rompimento dos cabos energizados que podem cair em cima de veículos, vegetação, edificações e até pessoas, causando descargas elétricas, incêndios ou até mesmo acidentes com mortes”, explica Romeiro.

A Equatorial orienta que em caso de cabo partidos ou abalroamento de postes, os clientes acionem a distribuidora por meio da Central de Atendimentos no telefone 0800 091 0196, e informe o local com ponto de referência.

ORIENTAÇÕES:

Quando ocorrer a batida de um veículo contra um poste e a rede elétrica for danificada, há algumas medidas de segurança para serem seguidas e, assim, evitar acidentes maiores:

– Ninguém deve se aproximar de fios e cabos partidos ou caídos.

– Não tocar em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica.

– Caso a vítima esteja dentro de um veículo e o cabo cair e permanecer sobre ela, deve-se acionar e aguardar socorro do Corpo de Bombeiros.

– É preciso permanecer dentro do veículo e não tocar na parte metálica, já que pode ocorrer a condução de corrente através dos pneus.

PREJUÍZOS

Quando há quebra da estrutura e rompimento de cabos, o custo mínimo de manutenção e material é superior a R$ 4 mil. De acordo com o Artigo 927 do Código Civil: “Aquele que, por ato ilícito, causar danos a terceiros, fica obrigado a repará-lo. ” Dessa forma, o valor total dos reparos e os danos aos clientes devem ser pagos pelo motorista que podem ser acionados judicialmente”.

(A Notícia Portal / com informações Equatorial Pará)