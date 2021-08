PARÁ: Liberado para funcionamento boates, shows e eventos esportivos

O Procurador Geral do Estado, Ricardo Sefer, anunciou a liberação do funcionamento de boates, casas noturnas e da presença de público em eventos esportivos em todo o Pará. O anúncio da flexibilização das medidas de isolamento foi feito na manhã desta sexta-feira (27), em entrevista coletiva no auditório da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE).

O Governo do Estado publicará, ainda na tarde desta sexta, em edição extra do Diário Oficial, as atualizações do Decreto nº 800, que regulamenta as atividades econômicas no Pará durante a pandemia. Participaram do anúncio da flexibilização o ex-reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa do Pará (Fapespa), Marcel Botelho, e o Diretor de Vigilância em Saúde da Sespa, Denilson Feitosa.

O Decreto 800 passa a permitir o funcionamento de boates, casas noturnas, shows e atividades esportivas com presença de públicos nas regiões de bandeiramento verde (atualmente, todo o estado encontra-se nessa sinalização). As regras para quem pretende frequentar esses locais são as seguintes:

– Estão liberadas a participar de eventos com público as pessoas que tomaram pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19, pelo menos 14 dias após a aplicação. Para entrar nos eventos, será necessário apresentar a carteira de vacinação ou o registro da vacina no portal do Ministério da Saúde.

– Para quem ainda não pôde se vacinar, seja por indicação médica ou porque o calendário vacinal em seu município ainda não chegou em sua faixa etária, a presença em eventos com público será permitida mediante apresentação de teste PCR, feito com 72 horas de antecedência.

– Pessoas que, por escolha própria, decidiram não se vacinar contra a Covid-19 não serão autorizadas entrar em boates, casas noturnas, shows e atividades esportivas com presença de públicos.

A queda nas taxas de ocupação de leitos clínicos e de UTI exclusivos para a Covid-19, registrada em todas as regiões do estado, foi fator primordial para a flexibilização das medidas de isolamento. Dados da Sespa mostram que a taxa de ocupação de leitos clínicos exclusivos para a Covid-19 no estado é de 30,7%; a taxa de ocupação de leitos de UTI Adulto exclusivos para a Covid-19 está em 33,33%.

Segundo o pesquisador, para as próximas duas semanas, a tendência é de queda na ocupação de leitos de UTI em todas as regiões de saúde do Pará, sobretudo para a Região Metropolitana de Belém.

“A vacinação foi responsável por essa redução. É preciso que a gente incentive a população como um todo a fazer a vacinação”, disse Botelho.

A publicação das atualizações no Decreto 800 não libera, automaticamente, a presença de público nos estádios dos clubes paraenses que disputam o Campeonato Brasileiro das Séries B, C e D. Remo, Paysandu, Castanhal e Paragominas ainda dependem de um aval da CBF para que possam liberar as arquibancadas em seus jogos como mandantes.

Segundo Ricardo Sefer, a ideia é que dois jogos, na próxima semana, sirvam como eventos teste, com a liberação de 30% da capacidade dos estádios para os jogos Remo x Botafogo e Paysandu x Santa Cruz. (Informações DOL)