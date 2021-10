Carga irregular com 700 frascos de fitoterápicos é apreendida em Conceição

Uma carga irregular de 700 frascos de produtos fitoterápicos foi apreendida pela Vigilância Sanitária Municipal (VISA) na noite do último sábado, 23, em Conceição do Araguaia, na região sul do Estado. O responsável pela mercadoria, proveniente do Estado do Tocantins, informou aos agentes de fiscalização que não portava nota fiscal dos produtos, que supostamente seriam comercializados na região.

A apreensão da carga irregular realizada pela Vigilância Sanitária contou com apoio da Polícia Militar, que abordou um automóvel em situação suspeita estacionado em frente uma distribuidora de bebidas, no centro de Conceição do Araguaia. Durante a abordagem foram encontrados no interior do veículo mais de 700 frascos contendo medicamentos fitoterápicos, produtos farmacêuticos obtidos através do processamento de matérias-primas ativas vegetais.

Diante da situação irregular da mercadoria, a carga foi sumariamente recolhida pela Vigilância Sanitária Municipal, conforme os procedimentos legais. O responsável pelos produtos, um homem de 32 anos, residente em Araguaína-TO, foi autuado e somente pôde retirar a carga após a devida regularização, mediante o pagamento dos impostos e tributos, segundo informou a Vigilância Sanitária.

(Com informações Delmiro Silva – Correio de Carajás)