Redenção é incluída na lista do Ministério da Saúde como município prioritário no combate à dengue

Com aumento nos casos de dengue, Redenção passa a integrar grupo de cidades com ações intensificadas de enfrentamento à doença.

Redenção, no sul do Pará, foi incluída pelo Ministério da Saúde entre os 80 municípios brasileiros considerados prioritários no enfrentamento à dengue em 2025. A cidade se junta a outros grandes centros urbanos que registram alta transmissão da doença ou crescimento acelerado de casos. A decisão leva em conta o número de habitantes – acima de 100 mil – e a situação epidemiológica local.

Com essa classificação, Redenção receberá apoio direto do governo federal para reforçar a assistência à população, expandir a vacinação e implementar medidas emergenciais. Entre as ações previstas está a instalação de centros de hidratação, voltados ao atendimento de pacientes com sintomas de dengue, prevenindo agravamentos e internações.

Centros de hidratação e estrutura emergencial: Os centros de hidratação, que poderão ser instalados em Unidades Básicas de Saúde (UBS), UPAs ou estruturas temporárias como tendas e contêineres, são equipados para oferecer hidratação oral e venosa aos pacientes. O investimento federal pode chegar a R$ 300 milhões em todo o país, com até 150 centros de atendimento e capacidade de 100 leitos cada.

Redenção poderá receber uma dessas unidades, caso a demanda local justifique a instalação, contribuindo para desafogar o sistema de saúde e garantir resposta rápida aos casos mais críticos.

Essa medida é considerada estratégica diante do aumento dos casos da doença na região. Segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses, o Brasil já registrou mais de 936 mil casos prováveis de dengue em 2025, com 599 mortes confirmadas até o dia 11 de abril.

Ações regionais no Pará: Além de Redenção, os municípios paraenses de Itaituba, Novo Progresso e Breves também estão na lista das cidades prioritárias. A inclusão desses municípios mostra a preocupação do governo federal com o avanço da dengue na região amazônica, onde fatores como clima quente e chuvas intensas favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

A distribuição de equipamentos de aplicação de inseticida, conhecidos como UBV portátil (ultra baixo volume), também será reforçada. Até o fim de abril, 1.260 equipamentos serão distribuídos pelo Ministério da Saúde para bloqueio de surtos em áreas críticas.

Prevenção é fundamental: Apesar das medidas emergenciais, o Ministério da Saúde reforça que a melhor forma de combater a dengue continua sendo a prevenção. A população deve eliminar focos de água parada, usar repelentes e instalar telas de proteção nas residências.

Com o apoio federal e a mobilização dos gestores locais, espera-se que Redenção consiga conter o avanço da doença e proteger a saúde da população. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ com informações do Brasil 61 Foto: Marcelo Casal Agência Brasil)