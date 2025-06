MPPA oferece denúncia contra três homens acusados de integrar milícia privada

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do promotor de Justiça Gustavo Brito Galdino, ofereceu denúncia, no último dia 31 de maio, contra três homens acusados de integrar uma milícia privada na zona rural do município, sendo um deles um policial militar e outro, um fazendeiro.

Segundo a denúncia, os réus teriam se organizado com o objetivo de praticar diversos crimes, especialmente para atender a interesses particulares do agricultor. Um conflito envolvendo gado teria sido o fio condutor da ação do grupo, que teria praticado diversos crimes por determinação do fazendeiro contra a vítima – um homem vizinho à propriedade.

A denúncia imputa aos acusados os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido, violação de domicílio, extorsão, formação de milícia privada e desobediência, todos previstos no Código Penal Brasileiro e em legislação específica.

O Ministério Público requereu o recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário e a citação dos réus para que respondam à ação penal. O caso segue em tramitação na comarca de Ourilândia do Norte. (A Notícia Portal com informações de Thayssa Moda Ascom/MPPA/ Fotos: Reprodução Redes Sociais)