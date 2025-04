Pará apresenta mais de mil propostas para o Novo PAC Seleções 2025

O Estado do Pará demonstrou forte articulação e compromisso com o desenvolvimento regional ao enviar 1.196 propostas ao Novo PAC Seleções 2025, programa do Governo Federal que seleciona projetos prioritários para investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde, educação, habitação e mobilidade urbana.

Das propostas apresentadas pelo estado, 25 foram elaboradas diretamente pelo Governo do Pará, enquanto 1.171 partiram das prefeituras dos 144 municípios paraenses — ou seja, todas as cidades participaram da iniciativa, evidenciando uma adesão total ao chamamento federal.

Em todo o Brasil, o Novo PAC Seleções recebeu 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios, o que representa 99,4% das cidades brasileiras. A ampla mobilização revela o interesse das gestões locais em garantir recursos para obras estruturantes que impactem positivamente a vida da população.

A capital paraense, Belém — que se prepara para sediar a COP30 em novembro — foi uma das que mais inscreveu projetos, com 15 propostas apresentadas. O mesmo número foi registrado pelo município de Óbidos, no oeste do estado, que se destacou por submeter projetos em todos os eixos temáticos disponíveis no programa.

Também se destacaram Bragança (14 propostas), Marabá (12) e Tucuruí (12), completando o grupo das cinco cidades com maior número de inscrições.

Sudeste Paraense apresenta projetos estratégicos: A Região Sudeste do Pará também teve forte presença no Novo PAC Seleções, com propostas voltadas principalmente à saúde, infraestrutura urbana, abastecimento de água e regularização fundiária. Os destaques incluem:

• Parauapebas: R$ 48,2 milhões em projetos de contenção de encostas, renovação de frota e regularização fundiária;

• Floresta do Araguaia: R$ 4,38 milhões para sistemas de abastecimento de água rural e urbano;

• Redenção: R$ 4,1 milhões em ações de drenagem, contenção de encostas e regularização fundiária;

• São Félix do Xingu: R$ 2,85 milhões para regularização fundiária;

• Tucuruí e Ulianópolis: R$ 1 milhão cada para regularização fundiária.

Próximos passos: As propostas agora passam por análise técnica e seleção por parte do Governo Federal, que deve priorizar projetos com maior impacto no desenvolvimento regional, sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida da população.

A segunda edição do Novo PAC Seleções reforça o compromisso com o pacto federativo e a descentralização dos investimentos públicos, consolidando-se como uma ferramenta estratégica de planejamento e execução de políticas públicas em todo o território nacional. (Roney Braga A Notícia Portal/ com informações da Agência Brasil)