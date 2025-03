Deputado disse que Incra fomenta invasão de terras no Sul do Pará

Em sessão realizada na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputados Aveilton do PSD e Dirceu Ten Caten (PT) discutiram em relação a política de reforma agrária praticada no estado do Pará pelo Incra, autarquia do Governo Federal.

“Não é de hoje, essa pratica sempre é adotada pelas gestões anteriores do governo do PT, tentativa de invasão de propriedade que aconteceu lá no município de Ourilândia do Norte” disse Aveilton.

Aveilton se referia ao episódio ocorrido na PA 279, no último domingo, quando um sem terra declarou que um grupo ia ocupar uma área, e os mesmos tinham recebido orientações do coordenador da Superintendência do INCRA em Marabá, Andreyk Maia.

O deputado Dirceu Ten Caten solicitou uma parte e questionou o parlamentar, “Eu acho que temos que nos unir e convergir naquilo que é melhor para o pequeno, médio e o grande, e o presidente Lula disse que não é preciso haver ocupação de área para se fazer a reforma agraria”, ponderou Dirceu. (Roney Braga – A Notícia Portal)