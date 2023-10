Em viagem à Brasília, prefeito Marcelo Borges consegue recursos e liberação de projetos para Redenção.

Nesta semana o Prefeito de Redenção, Marcelo Borges, os secretários municipais, Manoel Marinho (Governo e Gestão), Wilker Muniz (Obras e Infraestrutura Urbana), e, Agueda Cleide (Saúde) e o vereador Leandro Onofre estiveram em Brasília em busca de recursos e liberação de importantes projetos para a cidade. O saldo da ida até a capital federal, na opinião do Prefeito, foi melhor do que o esperado.

O Prefeito Marcelo Borges, comitiva e o Sr. Antônio Armando foram recebidos pelo Ministro do Turismo, Celso Sabino, para tratarem dos projetos dos Pórticos de acesso à nossa cidade, Mirante do Serrinha e Aeroporto. “Saímos do gabinete do Ministro Celso Sabino, bastante otimistas de que seremos atendidos para alavancarmos o turismo e o desenvolvimento de nossa Redenção”, afirma o Prefeito Marcelo Borges.

Na manhã de quinta-feira (5), houve uma reunião com o Deputado Antônio Doido (MDB) e o Ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Goes, para discutir a liberação de mais equipamentos para o município de Redenção, bem como o desbloqueio de recursos para finalizar as obras das avenidas Bahia e Benjamim Constant que estão paralisadas desde 2017. O Ministro demonstrou grande receptividade e se comprometeu a dar celeridade nos pleitos.

Ainda na capital federal, o Prefeito Marcelo Borges foi recebido pelo Ministro das Cidades, Jader Filho onde foi tratado sobre a situação dos pleitos de 10 km de asfalto e pedido de 200 casas do programa do governo federal.

(A Notícia Portal/ Prefeitura de Redenção)