Pioneiro de Redenção morre soterrado em acidente de trabalho

O empresário Edinon Rodrigues Leão, de 62 anos, proprietário de uma empresa de prestação de serviços com maquinário agrícola, faleceu no final da tarde desta terça-feira (17), vítima de um grave acidente de trabalho em uma propriedade rural na região da Colônia Mata Geral, zona rural de Redenção, no sul do Pará. Segundo relatos de familiares, Edinon acompanhava o serviço de preparo de solo para o plantio quando foi atingido por um deslizamento de uma barreira de pedras.

As pedras haviam sido recentemente removidas pela máquina agrícola. O empresário, que observava a operação à sombra de uma árvore próxima, acabou surpreendido pelo desmoronamento, sendo soterrado e vindo a óbito no local.

Natural de Redenção, Edinon Leão era membro de uma das famílias pioneiras do município, com grande contribuição para o desenvolvimento social e educacional da cidade. Entre seus irmãos, destacam-se as professoras Rosilda Leão e Rosângela Leão, que por muitos anos atuaram como gestoras de escolas da rede municipal de ensino. Edinon era casado com a professora aposentada Dalva e pai de quatro filhos. Respeitado pela comunidade local, o empresário deixa um legado de trabalho, amizade e contribuição ao setor agrícola da região.

O velório aconteceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia, situada no Setor Novo Horizonte, nas proximidades do Supermercado Potência. A família aguardava a chegada dos filhos e de outros parentes que estão a caminho de Redenção para, então, definir e divulgar o horário do sepultamento, que ocorrerá no cemitério localizado na Avenida Araguaia, próximo à sede do Corpo de Bombeiros. A comunidade de Redenção, consternada, lamenta a perda de mais um de seus filhos ilustres. (A Notícia Portal com informações de Dinho Santos DOL Carajás/ Fotos: Reprodução)