Ourilândia do Norte: Homem que matou o próprio pai é morto em confronto com a polícia

O que seria apenas um suposto desentendimento entre pai e filho teve um desfecho trágico: o filho matou o próprio pai e, na tentativa de fuga, acabou morrendo em confronto com a Polícia Militar. Pedro Amadeu Souza e Silva, de 35 anos, tirou a vida do seu pai, Amadeu Oliveira da Silva, de 59 anos. O episódio trágico ocorreu na terça-feira, 11, numa área rural entre os distritos de Campinho e Fogão Queimado, em Ourilândia do Norte, região sul do Estado.

Após o crime, Pedro Amadeu fugiu da região. Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, antes da fuga ele ainda teria dito que voltaria para matar a mãe e os irmãos. As motivações que desencadearam tamanha ira no lavrador, a ponto de ele matar o próprio pai e ameaçar outros familiares, não foram esclarecidas.

O fugitivo foi localizado, na noite de terça-feira, na vicinal Tupanci, município de Bannach, também no sul Estado. Conforme a Polícia Militar, ele resistiu à abordagem atirando contra os policiais com uma espingarda, supostamente a mesma arma que utilizou para matar seu genitor. Os policiais revidaram e o malfeitor, que também estava armado com uma faca, foi baleado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Bannach, porém, acabou morrendo após ser internado na unidade de saúde.

O trabalhador rural Amadeu, o pai, foi atingido com três facadas e um tiro de espingarda, segundo testemunhas. A Polícia Civil informou que será realizado exame cadavérico para confirmar a causa da morte e esclarecer que tipo de arma foi usada pelo assassino. A PC também informou que instaurou inquérito para investigar as motivações do crime, que chocou os familiares e os moradores de Ourilândia do Norte e região.

(Com informações: Correio de Carajás)