Ministério das comunicações autoriza Rádio Guajará de Belém retransmitir sinal para cidades de Tucumã e Xinguara

O município de Tucumã, no sul do Pará, foi um dos contemplados com autorização do Ministério das Comunicações para retransmissão de sinais de rádio por meio do Serviço de Retransmissão de Rádio (RTR) na Amazônia Legal. A novidade chega para reforçar o acesso da população local à informação, cultura e entretenimento, especialmente em regiões onde a conectividade ainda enfrenta desafios.

A Rádio Guajará recebeu a concessão oficial para operar o serviço em Tucumã, além de outros dois municípios paraenses: Guamá e Xinguara. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial da União (DOU), por meio de portarias que formalizam as outorgas. O RTR tem como objetivo levar o sinal de emissoras de radiodifusão sonora FM das capitais para os municípios do mesmo estado, democratizando o acesso ao conteúdo regional e nacional.

De acordo com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, essas autorizações têm impacto direto na vida de quem mora nas áreas mais distantes: “As retransmissões de rádios na Amazônia Legal levam informação regional e cultura local a milhares de brasileiros que moram naquela região. As autorizações concedidas pelo ministério permitem que muitas pessoas passem a contar com mais opções para se informar e se entreter, principalmente em áreas mais remotas.”

O serviço RTR é previsto no Decreto nº 9.942/2019 e faz parte de uma estratégia de integração e fortalecimento das políticas públicas de comunicação na região amazônica. Para que a retransmissão entre em operação, as entidades autorizadas ainda precisam seguir os trâmites junto à Anatel, como a solicitação de uso de radiofrequência e o licenciamento da estação.

Com essa conquista, Tucumã dá mais um passo no caminho da inclusão digital e da cidadania informativa, conectando sua população às principais notícias, campanhas educativas e manifestações culturais que circulam pelas ondas do rádio.