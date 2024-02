PARÁ: ANO ELEITORAL. CONHEÇA OS PRAZOS

À medida que se aproximam as eleições neste ano no Pará, o cenário político se intensifica, trazendo consigo uma série de prazos importantes para eleitores e potenciais candidatos.

O dia crucial da votação está definido para 6 de outubro, destacando a importância da preparação e participação ativa dos cidadãos nesse processo democrático.

Para aqueles que precisam tirar o primeiro título ou transferi-lo devido à mudança de residência, a data-limite é 8 de maio, com emissão gratuita disponível online ou presencialmente nos cartórios eleitorais.

Além disso, entre 7 de março e 5 de abril, ocorre a janela partidária, permitindo que vereadores troquem de partido sem perder seus mandatos, enquanto 6 de abril marca a data-limite para registro de estatutos partidários e filiação, juntamente com a necessidade de domicílio eleitoral na circunscrição desejada pelos candidatos. As convenções partidárias para escolha de candidatos ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto, com o registro final de candidaturas até 15 de agosto. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)