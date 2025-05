Ourilândia recebe 2º Encontro de Veículos Antigos e Motos de Alta Cilindrada neste sábado

A cidade de Ourilândia do Norte, no Sul do Pará, será palco neste sábado (24) do 2º Encontro de Veículos Antigos e Motos de Alta Cilindrada, um evento que promete reunir amantes de relíquias automobilísticas, motociclistas e entusiastas da cultura retrô.

A programação começa a partir das 15h, na Praça das Crianças, com entrada totalmente gratuita.

Após o sucesso da primeira edição, o encontro volta ainda maior, reunindo carros com mais de 26 anos e motos com mais de 500 cilindradas.

Organizado pelos grupos Relíquias Paraense e 279 Motors, o evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.A proposta é oferecer um espaço de convivência e lazer para toda a família, promovendo a cultura do antigomobilismo e fortalecendo a cena motociclística local.

“Se você curte relíquias, motos potentes e aquela vibe retrô que só quem é apaixonado por motor entende, esse evento é pra você!”, reforça um dos organizadores, o advogado Jhonathan Pablo. A expectativa é atrair participantes de diversas cidades da região, consolidando Ourilândia do Norte como referência nesse tipo de evento no interior do Pará. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional)