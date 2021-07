Quatro pessoas são resgatas em condições análogas à escravidão no sudeste do Pará

A Polícia Federal divulgou na manhã desta quinta-feira (15) o resultado da operação de fiscalização em realizada em áreas rurais em Pacajá, Novo Repartimento e Palestina do Pará no sudoeste do estado do Pará, que teve como objetivo identificar e resgatar pessoas que poderiam estar trabalhando em condições análogas à escravidão. Quatro trabalhadores foram resgatados dos locais.