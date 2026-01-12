Operações contra o garimpo ilegal destroem 375 estruturas e causam prejuízo de mais de R$ 1 bilhão

As operações contra o garimpo ilegal e a comercialização clandestina de ouro feitas pela Polícia Federal no Amazonas em 2025 resultaram na destruição de mais de 375 dragas, balsas e outras estruturas de mineração usadas por garimpeiros no estado e prejuízos estimados que somam R$ 1,408 bilhão apenas nas operações com valores oficialmente divulgados, segundo dados obtidos com exclusividade pelo g1.

Garimpo ilegal é a extração de minérios sem autorização do Estado, feita em áreas proibidas. A atividade ocorre principalmente na Amazônia, dentro de terras indígenas e unidades de conservação. Ela provoca destruição ambiental, contamina rios com mercúrio e ameaça comunidades tradicionais.

O número exato de operações não foi divulgado. As ações, realizadas em rios federais, unidades de conservação e terras indígenas — inclusive em áreas com povos isolados — tiveram como objetivo reduzir de forma estrutural a rentabilidade dessa atividade criminosa, atingindo diretamente o núcleo financeiro das organizações envolvidas.

Além da destruição de equipamentos, a PF avançou sobre a cadeia financeira do ouro ilegal. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, além do bloqueio de mais de R$ 74 milhões em ativos, atingindo grupos estruturados para exploração, lavagem e comercialização do minério.

De acordo com a PF, as operações também revelaram graves violações de direitos humanos. Trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão, evidenciando que o garimpo ilegal não se limita a crimes ambientais, mas envolve exploração humana, usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro. A atuação contou com apoio de órgãos como: