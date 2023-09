Rio Maria: PC deflagra operação “Boca Loca” contra tráfico de drogas

A equipe da Polícia Civil de Rio Maria, juntamente com a Polícia Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira (26), a operação “Boca Loca” contra o tráfico de drogas na região.

A ação teve como alvo o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar em um estabelecimento que seria usado para a comercialização e consumo de entorpecentes.

No local foram apreendidos três papelotes de maconha, um bloco com anotações semelhantes ao tráfico de entorpecentes e três aparelhos celulares.

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada à delegacia de Polícia de Rio Maria, para os procedimentos cabíveis, onde segue à disposição da justiça. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira /Com informações da Policia Civil do PA)