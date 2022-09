Operação da PF investiga grupo que faturou com alunos fantasmas em programa de alfabetização

Mandados estão sendo cumpridos no Piauí e Maranhão, as buscas alcançam 42 endereços ligados às empresas e à Seduc.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (2), a operação Aquarela, que investiga empresas suspeitas de fraudar contratos feitos com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) do Piauí para executar o programa de alfabetização de jovens e adultos chamado ProAJA. Estão sendo cumpridos mandados em endereços em seis cidade do Piauí e no município de Timon, no Maranhão. Essa é uma das irregularidades apontadas pela PF no ProAJA.

De acordo com a Polícia Federal, há 52 empresas com contratos para execução do programa, firmados mediante inexigibilidade de licitação e através de credenciamento, totalizando R$ 217 milhões em valores empenhados até 19 de agosto. Porém, a investigação se concentra na Seduc e em 19 empresas que teriam sido contratadas com recursos do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), mas não tinham capacidade operacional para executar o programa. (A Notícia Portal / com indormações do G1 Piauí).