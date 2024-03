Cumaru do Norte: Trio é preso em flagrante por homicídio doloso

A Polícia Civil do Pará prendeu, na segunda-feira (25), três homens em flagrante por homicídio doloso consumado, em Cumarú do Norte. A motivação do crime, que ocorreu na noite do dia 24, teria sido o furto de um aparelho celular.

A equipe, com o apoio da Polícia Militar, localizou os homens envolvidos após o corpo da vítima ser encontrado. Uma testemunha, informou ter ouvido uma discussão entre os suspeitos, acerca da perda do dispositivo eletrônico. Alguns minutos depois, pode-se ouvir disparos de arma de fogo.

Todos os presos confessaram o crime. Durante as investigações, uma arma de fogo foi apreendida.

O trio foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Cumaru do Norte, onde é mantido à disposição do Poder Judiciário. (A Notícia Portal/ Polícia Civil do Pará)